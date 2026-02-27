Başbakan Ünal Üstel, Milli Görüş Hareketi’nin kurucusu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 54’üncü Hükümetinin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı, vefatının 15’inci yılında rahmet ve saygıyla andı.

Üstel mesajında, Erbakan’ın yalnızca Türkiye için değil, Kıbrıs Türk halkı için de derin bir anlam taşıdığını vurguladı. Erbakan’ın, Kıbrıs davasını her zaman milli bir mesele olarak değerlendirdiğini belirten Üstel, 1974 Barış Harekâtı sürecinde sergilediği kararlı ve dirayetli duruşun, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine büyük güç kattığını ifade etti.

Başbakan Üstel, Erbakan’ın hizmetlerinin ve bıraktığı izlerin her daim şükranla hatırlanacağını belirterek, “Kendisine Allah’tan rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.