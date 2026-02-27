İçişleri Bakanlığı, Göç Yönetim Merkezi ile koordineli şekilde görev yapan ilçe kaymakamlıklarına bağlı personellere, özverili çalışmaları ve üstün gayretlerinden dolayı takdir belgeleri verdi.

Bakanlık tarafından düzenlenen törende konuşan Dursun Oğuz, göç yönetiminin yalnızca idari bir süreç olmadığını; kamu düzeni, güvenlik ve insan odaklı hizmet anlayışının önemli bir parçası olduğunu vurguladı. İlçe kaymakamlıkları bünyesinde görev yapan personelin sahada yürüttüğü titiz çalışmaların sürecin sağlıklı ve etkin şekilde ilerlemesine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Mobil denetim araçlarında aktif görev yapan ve 6 ilçeye bağlı kaymakamlık müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin göç yönetiminde sahadaki etkinliği artırdığına dikkat çekilirken, söz konusu müfettişlere takdir belgeleri takdim edildi.

Törene; İçişleri Müsteşarı Suat Yeldener, Muhaceret Dairesi Müdürü Erkan Baştaş, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Girne Kaymakamı Zerin Gürler ve Göç Yönetim Merkezi yetkilileri katıldı.Bakan Oğuz, artan iş yüküne rağmen mevzuata uygun, hızlı ve çözüm odaklı hizmet sunan personelin gösterdiği sorumluluk bilincinin takdire şayan olduğunu belirterek, Göç Yönetim Merkezi ile kaymakamlıklar arasındaki güçlü koordinasyonun kurumsal kapasiteyi güçlendirdiğini ve vatandaş memnuniyetini artırdığını kaydetti.

Takdir belgelerinin, kamu hizmetinde fedakârca görev yapan personel için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten Oğuz, İçişleri Bakanlığı’nın etkin, planlı ve sürdürülebilir göç yönetimi hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.