Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümünde bayrağa yönelik gerçekleştirilen eyleme tepki gösterdi. Üstel paylaşımında, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci kuruluş yıl dönümünde, devletimizin bayrağına yönelik gerçekleştirilen yakma eylemini şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan, KKTC bayrağının önemine dikkat çekerek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrağı; bu halkın varlığını, onurunu, özgürlüğünü, egemenliğini ve devlet iradesini temsil eden en güçlü milli semboldür. Bu tür provokatif eylemler, nefret söylemini ve düşmanlığı körüklemekten başka hiçbir amaca hizmet etmemektedir” dedi.

Üstel, “KKTC, Ada’da barışın, istikrarın ve karşılıklı saygının korunması yönünde kararlı duruşunu sürdürmeye devam edecektir. Ancak herkes bilmelidir ki; bayrağımıza, devletimize ve egemenlik haklarımıza yönelik hiçbir saldırı, Kıbrıs Türk halkının onurlu duruşunu ve devletine sahip çıkma iradesini asla zayıflatamayacaktır" dedi.

Başbakan paylaşımını “Ada’nın gerçekleri açıktır: İki eşit halk ve iki egemen devlet vardır; kimsenin bu hakikati değiştirmeye gücü yetmeyecektir. KKTC bayrağı, bu topraklarda ebediyen gururla dalgalanmaya devam edecektir" ifadeleriyle sonlandırdı.