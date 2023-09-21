Başbakan Ünal Üstel, ülkede büyük yankı uyandıran 'reçete vurgununa' ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında biri doktor, diğeri eczacı olmak üzere iki kişi tutuklanmasına dikkat çekerek, yazılı bir açıklama yaptı.

Başbakan Üstel, soruşturmanın genişletilerek devam ettiğini vurgulayarak, "Halkımızın birikimlerinin, sağlığının, emekliliğinin ve geleceğinin teminatı olan Sosyal Sigortalar kurumumuzdan gayriyasal yollarla çıkar elde etmeye tevessül edenlerin veya olası suç teşkil eden tüm eylemlerin ortaya çıkarılması adına polisimizle iş birliğimiz devam edecektir. Adaletin tecelli edeceğine dair yargımıza olan güvenimiz tamdır" açıklamasını yaptı.

Üstel'in yaptığı açıklama şöyle:

"Başbakan Ünal Üstel'in talimatı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın girişimleri ile başlatılan, Sosyal Sigortalar Kurumu ve polisimizin ortak çalışmaları ile yürütülen sahte reçetelerle sigortalardan yasadışı para temini soruşturması kapsamında bugün 1 doktor ve 1 eczacı mahkemelerimizin verdiği emirle soruşturma maksatlı tutuklanmıştır. Soruşturma genişletilerek sürdürülmektedir. Halkımızın birikimlerinin, sağlığının, emekliliğinin ve geleceğinin teminatı olan Sosyal Sigortalar kurumumuzdan gayriyasal yollarla çıkar elde etmeye tevessül edenlerin veya olası suç teşkil eden tüm eylemlerin ortaya çıkarılması adına polisimizle işbirliğimiz devam edecektir. Adaletin tecelli edeceğine dair yargımıza olan güvenimiz tamdır."