Başbakan Üstel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bahse konu kayıt gerçek dışıdır. Montaj ve manipülasyon dolu bu içerik üzerinden kamuoyunda algı oluşturulmaya, siyasi mühendislik yapılmaya çalışılmaktadır.”

Devlet sorumluluğuyla görev yapan kimsenin masa başında üretilmiş senaryolar karşısında geri adım atmayacağını belirten Üstel, kendilerinin de geri adım atmayacağını, provokasyonlar karşısında sessiz kalmayacaklarını ve hukuki sürecin işletileceğini kaydetti.

Açıklamasında söz konusu girişimin zamanlamasına dikkat çeken Üstel, ses kaydının Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin hemen öncesinde servis edilmesinin tesadüf olmadığını ifade etti:

“Amaç; Anavatan Türkiye ile yürüttüğümüz güçlü ve stratejik ilişkileri gölgelemek, devletlerimiz arasındaki sarsılmaz bağı tartışmaya açmaktır. Ancak herkes bilmelidir ki bu millet, bu tür kirli oyunlara ne dün teslim oldu ne de bugün olacaktır.”

Üstel, yaşamının hiçbir döneminde kirli pazarlıkların, karanlık ilişkilerin veya şahsi menfaat odaklı girişimlerin parçası olmadığını vurguladı. Kamu görevini her zaman şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde yürüttüğünü belirterek şu ifadeyi kullandı:

“İddia edildiği gibi 10 yıl önce de olsa, 30 yıl önce de olsa hayatımın hiçbir döneminde kirli bir pazarlığın, karanlık bir ilişkinin ya da şahsi menfaat temelli bir girişimin parçası olmadım, olmayacağım.”

Başbakan, söz konusu kaydı üreten, yayan veya bu organizasyona katkı sunanlar hakkında tüm hukuki adımların derhal atılacağını, resmi suç duyurularının yapılacağını ve sürecin titizlikle takip edileceğini bildirdi. Polis teşkilatına ve yargıya güveninin tam olduğunu kaydeden Üstel, gerçeğin en kısa sürede ortaya çıkacağını söyledi.

“Bu saldırı yalnızca şahsıma yönelmiş değildir. Bu, milletimizin iradesine, devletimizin itibarına ve siyasetin saygınlığına yöneltilmiş bir gölge düşürme çabasıdır.”

Hiçbir montajın, algı operasyonunun veya karanlık senaryonun halkın ferasetini gölgeleyemeyeceğini dile getiren Üstel, görevlerinin başında olduklarını, hukukun gereğini sonuna kadar takip edeceklerini ve itibar suikastlarıyla siyasetin dizayn edilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Açıklamasının sonunda şu mesajı verdi:

“Hakikat er ya da geç ortaya çıkar. Ve biz, hakikatin tarafında dimdik durmaya devam edeceğiz.”