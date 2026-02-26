Daireden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış; Beylerbeyi’nde 24, Esentepe’de 13, Tatlısu’da 11, Boğaz, Karaoğlanoğlu, Alsancak ve Girne’de 9, Selvilitepe, Taşkent, Alevkayası ve Lefke’de 8, Çayırova, Lapta, Taşpınar ve Gemikonağı’nda 7, Yeşilırmak, Mehmetçik ve Gönyeli’de 6, Doğancı, Kantara, Sipahi ve Mallıdağ’da 5, Yenierenköy, Alayköy, Gaziveren, Kozanköy, Zümrütköy, Dipkarpaz, Zafer Burnu ve Bostancı’da 4, Lefkoşa, Türkeli, Değirmenlik, Çamlıbel, Ercan ve Geçitkale’de 3, Güzelyurt, Akdeniz, Kaleburnu, Koruçam, Serdarlı ve Pile’de 2 kilogram olarak ölçüldü.

Yağış alan diğer bölgelerde ise 0,1 ile 1,4 kg arasında yağış kaydedildi.