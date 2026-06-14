Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği işbirliğinde Millet Bahçesi’nde kurulan dev ekranda sabahın erken saatlerinde izlendi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de maçı izleyen kalabalığın arasında yer aldı.

Başçer, BRT'ye yaptığı açıklamada, Milli Takımın başarılı bir turnuva geçirmesini canı gönülden istediklerini belirterek, 2002 yılında elde edilen üçüncülüğün bir kez daha yaşanması temennisinde bulundu.

Başçeri, "Sabahın erken saatleri olmasına rağmen tek yürek ve tek millet olduk" ifadelerini de kullandı.