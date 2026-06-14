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Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Yolun solunda bulunan bir oto-galeriye ait demir kapıyla galeride park halindeki FN 300 plakalı aracın sol arka kısmına çarpıp duran aracın çarptığı galeri kapısı ise, yolun sol tarafında park halinde bulunan RH 720 plakalı aracın sağ ön çamurluğuna çarptı.

Güzelyurt’ta Piyale Paşa Sokak üzerinde, bu sabah 06.00 sıralarında A.F.M. (E-22) 166 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LA 771 plakalı salon araçla batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Polis açıklamasına göre, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde belinde kırık teşhisi ile yapılan müdahalenin ardından, sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alındı.

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