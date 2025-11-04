

Başkan Ataser, Piyalepaşa’nın Alsancak bölgesinin en sorunlu noktalarından biri olduğunu hatırlatarak, çalışmaların Ağustos ayının ilk haftasında başladığını ve Kasım ayının 10-12’si civarında tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Ataser, yolun bir kısmının Girne Belediyesi sınırlarında, diğer kısmının ise Alsancak sınırlarında bulunduğunu belirterek, iki belediye arasında yapılan protokol kapsamında altyapı çalışmalarını LAÇ Belediyesi’nin, asfaltlamayı ise Girne Belediyesi’nin üstlendiğini ifade etti.

“Piyalepaşa’nın altyapısı, bölgenin en zorlu noktalarından biri. Yağmur yağdığında dağdan ve ara sokaklardan gelen sular bu bölgede birikiyordu. Şimdi yağmur sularını doğru şekilde toplayıp dereye yönlendirecek bir sistem kuruyoruz,” diyen Ataser, çalışmaların belediye ekipleri tarafından yürütüldüğünü vurguladı.

Müteahhit firmalardan alınan tekliflerin 300-330 bin Sterlin arasında olduğunu belirten Başkan Ataser, “Kendi personelimiz ve iş gücümüzle bu işi yaklaşık 150 bin Sterlin’e tamamlıyoruz. Yani maliyetleri yarı yarıya düşürdük,” dedi.

Yapılan çalışmalarda içme suyu hattının ve telekom altyapısının da kaldırım altına alındığını belirten Ataser, “Doğru planlama ve belediye kaynaklarının verimli kullanımıyla kalıcı bir çözüm üretiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan da süreç boyunca gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür eden Ataser, “Her işin bir zorluğu var. Ama doğru şekilde ilerliyoruz. On-on iki gün içerisinde tamamlayıp asfalt aşamasına geçeceğiz,” dedi.

LAÇ Belediye Başkanı Ataser, önümüzdeki dönemde diğer bölgelerdeki altyapı eksiklerine de planlı bir şekilde müdahale edeceklerini belirterek, “Bütçemizi doğru kullanıyoruz, maliyetleri azaltarak daha fazla iş yapıyoruz,” ifadelerini kullandı.