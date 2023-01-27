Başkan Harmancı ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelirken, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile görüştü.

ATO’da ticaret alanında yeni yaklaşımlara dair fikirlerini paylaştı

Temasları kapsamında Başkan Harmancı’nın bir diğer durağı Ankara Ticaret Odası (ATO) oldu. ATO Başkanı Gürsel Ercan ile bir araya gelen Başkan Harmancı, iki şehir arasındaki ticaretin geliştirilmesi konusundaki fikirlerini paylaştı. Görüşmede iş insanlarımızın bu yöndeki beklentilerini de ATO Başkanı Ercan’a aktaran Başkan Harmancı, bu alanda yapılacak düzenleme ve uygulamaların Kıbrıs Türk iş insanlarının önemli beklentileri arasında yer aldığını dile getirdi.

Başkan Harmancı’nın Ankara’daki temasları kapsamında KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile bir araya geldi. Kardeşlik ilişkisine sahip Ankara'da görev yapan Korukoğlu'na görevinde başarılar dileyen Harmancı, Lefkoşa'nın kardeş şehir Ankara ile tüm çalışmalarında KKTC Ankara Büyükelçiliği'nin iş birliğinin önemine vurgu yaptı