Gönyeli Atatürk Caddesi ve Yenikent Belediye Bulvarı üzerindeki esnafı ziyaret eden Başman’a Maliye Bakanı Alişan Şan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan TAÇOY, UBP Gönyeli - Alayköy Belediye Başkanı Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Lefkoşa ile Gönyeli Örgütleri eşlik etti.

Gönyeli esnafı, iş dünyasında simgeleşmiş bir şirketin temsilcisi olan Ali Başman’a adaylığı nedeniyle başarı dilerken, deneyimlerinin ekonomi politikalarında güç katacağına inandıklarını vurguladılar.

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman da ziyaretle Gönyeli’nin gücünü bir kez daha sahada hissettiklerini söyledi.

Başman, ayrıca kendisi gibi esnaf dostlardan yakın ilgili görmenin mutluluğunu yaşadığını da ifade etti.

Başman, “ Bu ülkenin dört bir yanından yıllarca çok güzel dostlar edindik. Karşılaştıkça mutlu oluyorum. Yürekten bir kucaklaşmayla, sıcak karşılamayla desteği hissediyoruz. İşte böyle, bizi biz yapan özelliklerle motive oluyor ve bu ülke insanı için daha çok çalışmak istiyoruz” dedi.

Başman “ Ekonominin temel taşı KOBİ’lerin önemi ortada… Esnafımızın beklentilerini yıllarca yakından biliyorum. Küçük dokunuşlarla, fikirlerimizle, tecrübemizle, esnafın gücüne güç katmak istiyoruz. Esnaf güçlüyse, biz de güçlüyüz, KKTC de” şeklinde konuştu.