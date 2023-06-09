Toplantıya UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Milletvekilleri Resmiye Canaltay, Emrah Yeşilırmak ve Hakan Dinçyürek de hazır bulundu.

Başman, halka hitabında UBP geçmişini anlatırken, UBP’li bir ailenin çocuğu olduğunu herkesin bildiğini belirtti.

Başman, “Gerek iş dünyasına, gerek spor camiasına çok emeğimiz geçti, çok şükür kimsenin hakkını yemedik. Alnımız ak bu yola çıktık ve sizinle birlikte yürüyoruz “ dedi.

Başman, “ Partime, Genel Başkanımıza, beni aday gösterip onore ettikleri için çok teşekkür ederim, hiç düşünmeden, bu parti için bu ülke için insanımız için elimizi taşın altına koyduk. Bizim gailemiz KKTC’dir… Gailemiz, Kıbrıs Türk halkının daha refah dolu günlere ulaşmasına katkı koymaktır”dedi

25 Milletvekili ile 2027’ye

kesintisiz hizmet vermek istediklerini vurgulayan Başman, “Seçimi kazanmada örgüt yapısı, kadın ve gençlik kolları çok önemli. Bu seçimden çok güçlü çıkmamız lazım. Büyük fark atarak, gücümüzü gösterelim.”

Dedi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, Ali Başman gibi çok değerli bir isimle bu seçime girdiklerine işaret ederek, 25 olacağız, gücümüze güç katacağız, daha çok iş yapacağız” şeklinde konuştu.

Siyasi istikrarı sağlarken, ekonomik istikrar için de Anavatan Türkiye ile ilişkilerin önemine vurgu yapan Üstel, sorunların birlikte aşılacağını ifade etti.

Üstel, “Biz bugüne kadar Anavatanım desteği

İle bugünlere geldik. Başsağlığına gittik, onlar bize, Sayın Erdoğan, Sayın Fuat Oktay bize bir isteğiniz var mı diye sordu. İnanın çok duygulandım. Mali Protokol yenilensin dedik hemen dediler. İlk kez 9.5 Milyar TLlik bir kaynak, protokol ile devreye giriyor” dedi

Mali protokol ile ilgili muhalefetin eleştirilerini anlamsız bulduğunu belirten Üstel, “Böylesi bir büyük gelişmeyi muhalefet eleştirmeye çalışıyor. Sorarım onlara. Bugüne kadar kaç tane protokol imzalayabildiler. Hükümete her geldiklerinde, nasıl bırakıp gittiklerini hepimiz gördük” dedi

Üstel şöyle devam etti:

Maraş’ta sosyal konut projesini Anavatanla birlikte hayata geçireceğiz. Kırsaldaki gençlere arsa vermeye devam edeceğiz, kredi olanakları da sağlayacağız. İstikrarlı bir hükümetle, istikrarlı bir enerji politikası yürütüyoruz. Artık Yakıt sorunu olmayan bir Kıb-TEK var. İş yapmak için iktidardayız, ülkemize güç vermek için buradayız. Bunun devam etmesini istiyoruz. Bir milletvekili sadece UBP için değil, ülke siyasetinde istikrar sağlanması için çok önemli

Güncel ekonomik durumla ilgili de açıklamalarda bulunan Üstel, dövize karşı yeni bir çalışma olduğu bilgisini paylaştı.

Üstel, “Dövizdeki mağduriyete karşı çalışmalarımız sürüyor Tüm çalışanlara hayat pahalılığı ödeneği olarak yüzde 100’e yakın artış verdik. Çiftçiye, hayvancıya ödemeleri yaptık, esnafa da teşvik kredileri vereceğiz Aynı şekilde enflasyon altında halkımız ezilmesin diye hayat pahalılığını ödeyeceğiz. Yeni bir çalışma var halkımıza müjdemiz olacak. Hizmetin devamı için bir milletvekili ile daha da güçlenmemiz lazım diyoruz. Desteğinizi istiyoruz” dedi.