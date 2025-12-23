Meclisten yapılan açıklamaya göre, etkinliğe katılan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu öğrencilerle sohbet ederek gençlerin fikirlerini dinledi.

Öztürkler gençlere hitaben yaptığı konuşmasında, gençlerin sesini duyurması ve geleceğe dair vizyonlarını ortaya koymasının önemine dikkat çekti.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde gençlerin her zaman ön safta yer aldığını belirten Öztürkler, Erenköy ruhunun bunun en güzel örneği olduğunu ifade etti.

Öztürkler, öğrenci konseylerinin demokratik kültürü öğrenme, sorumluluk alma ve ortak karar üretme açısından önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Gençlerin Meclis çatısı altında buluşmasının yalnızca bir ziyaret değil, aynı zamanda iradelerinin görünür hale gelmesi olduğunu söyleyen Öztürkler, bu adımın gençlerin ülke yönetiminde söz sahibi olma yolunda anlamlı bir katkı olduğunu kaydetti.

Öztürkler, gençlerin eğitimleri, üretimleri ve sosyal sorumluluk bilinciyle ülkenin en büyük güvencesi olduğunu belirterek, “Şehitlerimizin emanetini geleceğe taşıyacak, toplumsal hafızamızı canlı tutacak ve egemenliğimizi daha da güçlendireceksiniz” dedi.

Gençlere fikirlerini özgürce dile getirmeleri çağrısında bulunan Öztürkler, her bir katkının ülkenin demokratik kültürünü zenginleştireceğini ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemeyi sağlayacağını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, etkinliğin gençlerin fikirlerini güçlendiren, dayanışmayı artıran ve geleceğe umutla bakan bir buluşma olduğunu belirterek, “Hep birlikte daha güçlü, daha üretken ve daha demokratik bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.