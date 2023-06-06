Ülkesine, devletine, milletine faydalı işler yapmak istediği için bu yola çıktığını belirten Başman, “ Partimiz göreve çağırdı. Biz de fazla düşünmeden kabul ettik” dedi.

Temel hedefinin UBP’nin öncülük ettiği mevcut hükümetin kalıcı istikrar içinde ülkeye kesintisiz hizmet vermesine katkı koymak olduğunu belirten Başman, “ 1 yıllık, 2 yıllık hükümet modelleri ile devam edemeyiz. Uzun vadeli, ekonomik kalkınma modelleri üzerine yoğunlaşmalıyız. Bunun için de öncelikle siyasi istikrarı sağlamak zorundayız. İşte fırsat. 25 Haziran’da 25inci milletvekili ile 2027’ye kadar kesintisiz hizmet, kalıcı projeler dönemini başlatalım” diye konuştu.

Doğruyu da yanlışı da doğrudan söyleme karakterine sahip olduğunu da ifade eden Başman, “ Her zaman doğruları konuşacağız ki doğruları bulalım. Milletvekili dostlarımla, yol arkadaşlarımla birlikte yapabileceğimiz işler var. Ben sadece bir kişiyim. Ama UBP kendisi başlı başına bu ülkenin en büyük siyasi gücüdür. Bu güce güç katacağız, iş yapacağız” diye konuştu.