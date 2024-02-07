Kalyon Stadyumu'nda hakem Burak Şeker’in yönettiği karşılaşmayı, Fenerbahçe 2-0 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası’nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin 17. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Gaziantep FK, 27. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. 28. dakikada penaltı atışı için meşin yuvarlağın başına geçen Maxim, Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı geçemedi ve eşitliği yakalama fırsatını kullanamadı.

31. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Belçikalı golcü Batshuayi, skoru 2-0 yaptı.