Bayern Münih, Bundesliga'da sezonun ilk 9 maçını kazanıp 10. maçta ise berabere kalarak 28 puanla namağlup liderliğini sürdürüyor.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede, ev sahibi Union Berlin 27. dakikada Danilho Doekhi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bayern Münih, 38. dakikada Luis Diaz ile beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 83. dakikada Doekhi'nin ikinci golüyle 2-1 öne geçerken Bayern Münih'te Harry Kane, 90+3'te maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Union Berlin deplasmanında galibiyet serisi sona eren Bavyera ekibi, 2014-15 sezonunda elde ettiği 10 maçlık başlangıç galibiyet rekorunu egale etme şansını kaybetti.

