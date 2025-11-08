Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği, sosyal medyada yer alan “hasta ölüme terk edildi” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, 72 yaşındaki S.E. isimli hastaya 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren tüm tıbbi tedavi ve bakımın eksiksiz olarak uygulandığı vurgulandı.

“Yoğun bakımdan servise çıkarıldı”

Açıklamaya göre, S.E. 1 Kasım’da genel durum bozukluğu şikayetiyle acil servise başvurdu ve yapılan değerlendirme sonrası durumu ağır olduğu için yoğun bakıma alındı. Hastanın, hekimlerin özverili tedavi süreci sonucunda 5 Kasım’da servise çıkarıldığı belirtildi.

Hastane yönetimi, tedavi süreci boyunca hastanın birden fazla hekim tarafından ortaklaşa takip edildiğini ifade etti.

“İzinsiz video çekimi yapıldı”

Başhekimlik açıklamasında, hastanın servis odasında bulunduğu sırada, başka bir odada refakatçi olarak kalan bir kişi tarafından izinsiz video çekimi yapıldığı ve görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hastanın yaşadığı süreçler bilinmeden, damar yoluyla aldığı tedaviler göz ardı edilerek yapılan bu paylaşımda, hastanın ‘ölüme terk edildiği’ yönünde yanlış bir algı oluşturulmuştur.”

“Mahremiyet ihlal edilmiştir”

Hastane yönetimi, söz konusu video paylaşımının etik değerlere ve hasta mahremiyetine açıkça aykırı olduğunu belirtti:

“Hastanın onay verebilecek durumda bulunmadığı, ailesinin de onayı olmadığı dikkate alındığında, böyle bir çekim ve paylaşım hiçbir şekilde kabul edilemez.”

“Tüm bakım ve ilgi gösterilmiştir”

Başhekimlik, hastanın hastaneye yatış yaptığı günden itibaren tüm tıbbi bakımın eksiksiz yürütüldüğünü ve “sahipsiz bırakıldığı” yönündeki iddiaların tamamen asılsız ve maksatlı olduğunu vurguladı.