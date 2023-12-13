Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesiyle ilgili ilk sözü alan CTP Milletvekili Fikri Toros, agresif bir rekabet ortamı olduğunu ve ada ülkelerinin güçlü oldukları noktalara yoğunlaştığını anımsattı.

Teknolojinin, ada ülkelerinin kalkınma stratejilerinde yer aldığına işaret eden Toros, Tekno-Park ve ARGE yatırımlarının vazgeçilmez olduğunu hatırlatarak KKTC’nin bu alanlarda beklenen noktaya gelmediğini söyledi. Toros, bunun da güçlü altyapı eksikliğinden kaynaklandığını belirterek, hükümetin bu konuda da gerekli sorumluluğu almadığını savundu.

Internet altyapısıyla ilgili eleştirilerde bulunan Toros, 2024 mali yılı bütçesinde de bu altyapı eksikliğini ortadan kaldıracak bir yatırım bütçesi göremediğini söyledi.

Ülkelerin ve devletlerin sahip çıkması gereken hassas kurumlar bulunduğunu ve devletlerin bu kurumları elden çıkarmadığına işaret eden Toros, limanların, özellikle Mağusa Limanı'nın özelleştirilmesi konusunun yeniden tartışılması gereken bir konu olduğunu kaydetti.

Toros, yerel şirketlerin yerel kaynakları beslediğini ve bunun unutulmaması gerektiğini belirterek, ihalelerde yerel işletmelerin pozitif ayrımcılığa tabi olmasını istedi.

Girne Antik Limanı’nın geç de olsa restore edildiğini ancak buranın asla sadece marina olarak düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Toros, orada uzun süredir var olan yetki karmaşasının da en kısa zamanda çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. Toros, mendireğin de restorasyona ihtiyacı olduğunu hatırlattı.

Karayollarının uluslararası trafik kurallarına uygun inşa edilmediğini yineleyen Toros, bu nedenle özellikle 2023 yılında trafik kazalarının doruğa çıktığını savundu. Tek sorunun karayolları olmadığını, nüfusun ve eğitimin de sebepler arasında sayılabileceğini belirten Toros, standartlaşma konusunda adım atılması gerektiğini söyledi.

Toros, tamamlanmayan yollarla ilgili detaylı bilgi vererek, bu eksikliklerin trafikte kaosa sebep olduğunu söyledi.

Ercan terminal binasının sürdürülebilir hale gelmesi için eksiklerinin giderilmesini beklediğini belirterek, havaalanı ve yolcu güvenliğinin bir an önce sağlanmasını isteyen Toros, buranın da standartlaştırılmamasının kullanımı zorlaştıracağına işaret etti.

Toros, bu konuda bakanın yaptığı açıklamaları da halkın güvenilir bulmadığını savunarak, şu anki kullanım potansiyelinin de giderlerini karşılayacak durumda olmadığını hatırlattı ve havalimanı için yapılabileceklere örnekler verdi.

Hamzaoğulları

CTP Biray Hamzaoğulları, her gün kilometrelerce yol kat ettiğini ve gördüğü aksaklıkları anlatmak istediğini söyledi.

10 yıldır söylediği hiçbir sorunun giderilmediğine işaret eden Hamzaoğluları, Ergazi-Kurtuluş yolundaki çemberin acilen düzenlemeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Hamzaoğulları, KKTC’deki yonca kavşaklarının hiçbirinin de doğru olmadığını savundu. Biray Hamzaoğulları, farklı yerlerdeki yoncaların niye yanlış olduğunu anlatarak, karayollarında yollara dikilen kırmızı direkleri tamir edecek rutin bir ekibe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Karayollarında mimari ve mühendislik eksikliği olduğuna işaret eden Hamzaoğulları, yasak olan körüklü otobüslerin de ülkenin her yerinde trafikte seyrettiğini hatırlattı.

Hamzaoğulları, profesyonel ehliyet uygulamasının nasıl olması gerektiğine de örnekler vererek, Kar-İş’in yaşadığı sorunlara da değindi.

Taşımacılık modellerini de anlatan Hamzaoğulları, Güney Kıbrıs’taki gibi bir "ring" oluşturulması durumunda bu alanda yaşanan sorunların çözüleceğini iddia etti.

Taşımacılık sektörüyle Eğitim Bakanlığının yaptığı sözleşmelerin de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına devredilmesinin önemine dikkat çeken Hamzaoğulları, fiyatlandırmanın da daha adil olabilmesi için yapılması gerekenleri sıraladı.

Hamzaoğulları, toplu taşımacılığın çok eziyetli ve emek isteyen bir sektör olduğunu hatırlatarak, yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı diye ayırmanın da farklı sorunlar yarattığını söyledi.

T izinleriyle ilgili yaşanan sıkıntıları da anlatan Hamzaoğulları, turistlik T izni sorununun da tüm paydaşların ortak çözüm bulması gereken bir konu olduğunu kaydetti.

Hamzaoğulları, 480 civarında sözleşmeli otobüs şoförünün yatırımlarının yapılıp yapılmadığının da kontrol edilmesini istedi.