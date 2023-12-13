Southampton'daki bir fabrikada birlikte uçak yapan çift, üç yılın ardından 21 yaşındayken evlenmiş.

Birleşik Krallık'ın Kent kontluğuna bağlı Wingham'daki bir bakım evinde birlikte yaşayan çift, başarılı evliliğin sırrının "asla tartışmamak" olduğunu söylüyor.

Tim Walter eskiden "akşamları bisiklete binerek" karısını görmeye gittiğini anlattı.

Dorothy Walter ise BBC'ye "Uzun zaman önceydi, birbirimizden hoşlanmaya başlamıştık. Beni sinemaya götürmüştü, hepsi bu" dedi.

Anlaşıyoruz, müzakere ediyoruz, kavga etmiyoruz.

103 yaşındaki kadın, "81 yıl olduğuna inanamıyoruz" diye ekledi.



Savaştan sonra Elmstone'a taşınan Walter çifti, burada 32 yıl boyunca çiftçilik yapmış.

Ayrıca bir tekneyle Avrupa'yı da dolaşmışlar.

101 yaşına kadar kendi evlerinde yaşayan Walter çifti, geçen yıl bir huzurevine taşınmış.

Çiftin iki kızı, iki torunu ve üç büyük torunu var.