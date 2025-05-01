Eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC’nin açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TC Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Türk Devletleri Teşkilatı AK Sakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekildi. Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Tatar, Kacır, Bayraktar ve Yıldırım’ın yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve çok sayıda konuk yer aldı.

-Bayraktar: “Gençler, sadece yarışmıyor, yeni bir dünyanın temellerini atıyor”

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar konuşmasına, herkesi selamlayarak başladı, “Kardeş vatanda sizlerle bir araya gelmekten büyük bir onur duyuyorum. Gönül coğrafyamızın incisi, Akdeniz’in gözbebeği KKTC’de, Mavi Vatan’ın yüreğinde umutla, inançla birlikteyiz” dedi.

Kıbrıs’ın sadece bir kara parçası ve ada olmadığını, tarihin emaneti Mavi Vatan’ın serhat noktası olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Burası Rauf Denktaş’ın ‘haklı davamız’ dediği, Dr. Fazıl Küçük’ün, ‘varoluş kavgamız’ diyerek ömrünü adadığı, TMT’nin yiğit evlatlarının destan yazdığı aziz vatan toprağıdır” diye konuştu.

Bu kadim toprakların tarih boyunca her zorluğa rağmen umudu yeşerttiğini dile getiren Bayraktar, bu toprağın güzel insanlarının, zorluklara rağmen her şafağa inançla uyandığını söyledi. Bayraktar, bu vesileyle tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı, ayrıca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

“Kardeş vatan ne kadar anlamlı ve ne kadar derin ifade… Bizler aynı kökten gelen, aynı ideale gönül veren büyük bir aileyiz” diyen Bayraktar, şöyle konuştu:

“Bu topraklar asla unutmadı, hürriyetin bedelini, kardeşliğin kıymetini, birlik olmanın kudretini her daim bizlere hatırlattı. Bugün burada bir aradayız. Yalnız değiliz, yalnız değilsiniz. Bizim birliğimiz, Türk dünyasının dost ve kardeşlerimizle olan beraberliğimizin en güçlü temelidir.”

-“Teknolojide tam bağımsız Türkiye, tam bağımsız Türk dünyası”

Adanın mücahitlerin cesaretiyle özgürlüğe yürüdüğünü ifade eden Bayraktar, “Bugün mücahitlerin hatırasını, yüksek teknolojiyle taçlandırıyoruz. Bugün bilim ve mühendislikle yeni bir gelecek inşa ediyoruz. Kıbrıs’ın bağrında bir kez daha ilan ediyoruz. Teknolojide tam bağımsız Türkiye, tam bağımsız Türk dünyası” vurgusu yaptı.

“Bugün Kıbrıs’ın semalarında Akıncı, ANKA, Bayraktar TB2, HÜRKUŞ uçarken, yerde de genç kardeşlerimiz projeleriyle göklere selam yolluyor” diyen Bayraktar, bu yıl TEKNOFEST KKTC’ye 15 bine aşkın takım ve toplam 47 bin gencin başvuru yaptığını söyledi, “Bir milletin aklı, bir medeniyetin kalbi burada buluştu” dedi.

6 ana başlıkta, 13 farklı kategoride yarışan projelerle gençlerin sağlıktan, tarıma, çevreye, enerjiye umut olduğunu vurgulayan Bayraktar, uçan araba simülasyonlarından, sosyal inovasyonlara, robotik sistemlerden, deprem projelerine kadar her alanda insanlığın yararına fikirler üretildiğini kaydetti.

Gençlerin sadece yarışmadığını, yeni bir dünyanın temellerini attığını vurgulayan Bayraktar, TEKNOFEST’in, rotasını kaybeden dünyaya yön veren bir hareket ve adil bir dünyanın tohumu olduğunu söyledi.

Yenidünyanın anahtarının, yüksek teknoloji ve yapay zeka olduğunu ifade eden Bayraktar, yapay zekanın doğru maksatla, etik değerlerle harmanlandığında insanlığa çok daha iyi bir gelecek sunabileceğini belirtti. Sağlıkta çığır açacak yenilikler, eğitimde fırsat eşitliği, hayatı kolaylaştıracak sayısız imkanın, yapay zekayla mümkün olabileceğini dile getiren Bayraktar, TEKNOFEST kuşağının, insanlığa nefes olacak teknolojiler için çalıştığını belirtti, “Bilgiyi adaletle, gücü vicdanla yoğuruyoruz” dedi. Bayraktar, TEKNOFEST’in bu vizyonun, umudun somutlaşmış hali olduğunu söyledi.

Bayraktar, gençlerin yapay zekayı sadece bir araç değil, insanı yücelten, adaleti büyüten bir yardımcı olarak gördüğünü ve insanlığa fayda sağlayacak teknolojiler geliştirdiğini ifade etti.

-“Teknolojiyi, adaletin ve merhametin gücü yapacak bir dünya kurulmalı, pusulası vicdan olan yeni bir dünya”

“Dünya maalesef korkunç bir karanlığa sürükleniyor. Yanı başımızda büyük bir insanlık suçu, bir soykırım yaşanıyor. Gazze’de çocuklar bombalanıyor” diyen Selçuk Bayraktar, bu karanlığın ancak hakikatin ışığıyla dağılacağını vurguladı. Bayraktar konuşmasına şöyle devam etti:

“Teknolojiyi, adaletin ve merhametin gücü yapacak bir dünya kurulmalı, pusulası vicdan olan yeni bir dünya. Kardeşlikle, sevgiyle, inançla dolu, daha adil bir dünya… O dünyayı medeniyetimizin güneş yüzü çocukları, sizler inşa edeceksiniz”

Teknolojiyi ayrıştırmak için değil, insanlığı buluşturmak için geliştirdiklerini kaydeden Bayraktar, “Bir arada saygıyla yaşamanın yollarını arıyoruz. Kimsenin yaşam tarzı, inancı, kimliği bir başkasının ötekisi olamaz. Tam da bu nedenle birlik ruhunu güçlendirmeliyiz” dedi.

TEKNOFEST’in sadece bir teknoloji festivali değil milli teknoloji hamlesinin meydanı olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Bu meydan Kıbrıs’ın kalbinde, ‘bizim de bir sözümüz var’ diyen bu toprakların evlatlarıyla hayat buluyor. İşte bu meydan kimsenin dışlanmadığı, her gencin hayal kurabildiği, umudun ve bilginin, birliğin ve adaletin buluşma noktasıdır” diye konuştu.

-“KKTC artık sadece tarih mücadelelerinin değil büyük atılımların da sembolü olacak”

Gençlere seslenen Bayraktar, “Sizler KKTC’nin geleceğisiniz. Sizler yarım asırlık bir birikimi, tecrübeyle, umudu geleceğe taşıyan nesillersiniz. KKTC artık sadece tarih mücadelelerinin değil büyük atılımların da sembolü olacak. Bu kardeş cennet vatan Akdeniz’in kalbinde, dünyanın teknoloji ve bilimdeki çekim merkezi olmalı” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’a yalnızca tatil için değil bilim, teknoloji ve üretmek için gelinmesi gerektiğini belirten Bayraktar, “Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, genç girişimciler buraya Lefkoşa’ya, Mağusa’ya, Güzelyurt’a gelmeli, yeni fikirler burada doğmalı, ar-ge burada gelişmeli, dünyaya damgasını vuracak projeler buradan çıkmalı” dedi.

-“Artık bu adada refah, özgürlük, teknoloji rüzgarı esecek”

KKTC’nin barışın adası, Akdeniz’de huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin teminatı olduğunu kaydeden Selçuk Bayraktar, “Şimdi yeni bir çağ başlıyor. Artık bu adada refah, özgürlük, teknoloji rüzgarı esecek. Biz bu yüzden buradayız. Bu rüzgarı birlikte estirmek için, kardeş vatanı geleceğin teknoloji üssü yapmak için buradayız. Hayalleriniz burada hayat bulacak” diye konuştu.

Kıbrıs’tan, Türkiye, tüm kardeş coğrafyalara seslenen Bayraktar, “Gelin hep birlikte el ele verelim, gelin bu dünyayı daha adil bir yer yapalım. TEKNOFEST burada, milletimiz burada, gelecek burada, inanın genç kardeşlerim, gelecek sizlersiniz, siz geleceksiniz” dedi.