-ÖZEL HABER-

Kurban Bayramı yaklaşırken Gündem Kıbrıs vatandaşlara bayramların bugün ne ifade ettiğini sordu, ortaya çıkan tablo ise geçmişin coşkusundan oldukça uzak bir manzara sundu. Bir zamanlar büyük bir heyecanla beklenen, aile ziyaretleriyle, kalabalık sofralarla ve paylaşım kültürüyle özdeşleşen bayramların yerini bugün daha çok sıradan günler aldı. Vatandaşların büyük bir kısmı, bayramların artık eski anlamını yitirdiğini, günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini ve heyecan duygusunun giderek kaybolduğunu dile getiriyor.

Ekonomik zorluklar, artan hayat pahalılığı ve değişen yaşam alışkanlıkları bu dönüşümün başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Özellikle kurban kesmenin maliyetinin artması, bayram hazırlıklarının eskiye kıyasla daha zor hale gelmesi ve insanların geçim derdine düşmesi, bayram sevincinin geri planda kalmasına neden oluyor. Bunun yanı sıra ulaşımın kolaylaşması ve teknolojinin hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte bayram ziyaretlerinin de eski anlamını yitirdiği ifade ediliyor.

Bayramlar tatil oldu, coşku geçmişte kaldı

Pandemi sonrası dönemde toplumsal ilişkilerde yaşanan değişim, bölgesel gerilimler ve küresel krizler de vatandaşların ruh halini doğrudan etkiliyor. Birçok kişi bayramları artık tatil fırsatı olarak görürken, kimileri için ise bayram sadece evde geçirilen sıradan birkaç günden ibaret. Eski bayramların sıcaklığını ve birlik duygusunu özlediklerini dile getiren vatandaşlar, çocukluk anılarındaki coşkunun bugünün neslinde karşılık bulmadığını söylüyor.

Gelenek direniyor ama bayram eski anlamını yitiriyor

Her şeye rağmen bayram geleneklerini sürdürmeye çalışanlar da yok değil. Aile ziyaretlerini devam ettiren, kurban kesip paylaşım kültürünü yaşatan vatandaşlar, bu değerlerin kaybolmaması gerektiğini vurguluyor. Ancak genel tabloya bakıldığında, Kurban Bayramı’nın toplumun geniş kesimleri için eski anlamını büyük ölçüde yitirdiği ve yerini daha sade, daha durağan bir bayram anlayışına bıraktığı görülüyor.

Vatandaşlar ne dedi?

Hüsnü Güven: Eski bayramlar kalmadı… Evimizde olacağız, rutin hayatımıza devam edeceğiz. Eskiden bayramlar çok ama çok güzeldi. Bir bayram telaşı olurdu, aile ziyaretleri, kocaman sofralar. Şimdilerde herkes bayramlara tatil olarak bakıyor. Bayramları da bitirdik. Biz de evimizde rutin olarak günlerimizi geçireceğiz. Ne yazık ki bayramların bizler için bir anlamı kalmadı.

Mehmet Kadiri: Kurban Bayramı, Şeker Bayramı hiç fark etmez. Bayramların bir anlamı yok, özel olarak yapacağımız bir şey de yok. Günlük hayatımıza devam edeceğiz. İlk gün yılların alışkanlığı bayram ziyareti yapacağız ancak onun da artık bir anlamı kalmadı. Herkes iki adım ötede, isteyen istediği akrabasına normal zamanda da aracına atlayarak gidiyor zaten. Eskiden ulaşım kısıtlıydı, bayram ziyaretleri bu yüzden anlamlıydı çünkü herkes istediği zaman istediği yere gidemezdi. Günümüzde bu da yok. Araçlar altımızda isteyen istediği an çıkıp ziyaretine gidebiliyor, bunun için bayramı beklemesine gerek yok. Eskiden bayramın ilk günü mangal yakardık artık onu da unuttuk. Pahalılık çok fazla etlerimiz et değil. Bayram artık normal bir gün, hiçbir anlamı kalmadı.

Salih Dereli: Şimdiki bayramlarda eskisi gibi heyecan ya da kutlama yok. Rutin her gün ne yapıyorsak, Kurban Bayramı sürecinde de onu yapmaya devam edeceğiz. İnsanlarda bir mutluluk bir heyecan kalmadı. Bayramlara artık tatil gözü ile bakıyor herkes. Eskiden insanlar ‘bayram gelse de ailemizi ziyaret etsek’ derdi şimdi ise o söz ‘bayram gelse de tatile çıksak’ diye değişti. Tatile çıkamayan da geçim derdinde. Pahalılık çok fazla, insanlar evlerine nasıl ekmek götüreceklerinin derdine düştü. Eskiden bayramların ilk gününde evlerden mangal dumanları yükselirdi, şimdi o da kalmadı. Et alacak para yok, bayrama hazırlanacak sevinç yok. Biz çocukken bayramda yeni kıyafet alınırdı, kıyafetlerimiz yastığın yatağın yanında dururdu. Sabah büyük bir heyecanla kalkar, kıyafetlerimizi giyer hemen mahalleye çıkar, şeker ya da para toplardık. Bunlar da bitti. Siz mahallede gezen el öpen çocuk görüyor musunuz? Bitti, her şey bitti.

Gürçin Kaplan: Eski bayramlar yok, kalmadı. Biz yıllardır bayramın ilk günü ailece annemde toplanırız yemeğimizi yer evimize gideriz. Bayramın 2’inci günü dükkanımızı açarız. Ne yazık ki bayramlar artık hiçbir şey ifade etmiyor. Sıradan bir gün. Hangi gün olduğunun da önemi yok. Geçip gidecek.

Ömer Cabacaba: Çocuktuk, bayramlar bizim olsun derdik. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Heyecan yok, mutluluk yok. Evde oturacağız, çocuklarımızın ziyareti ile mutlu olup keyifli vakit geçireceğiz. Bu kadar. Normal günlerden çok da bir farkı yok. Pandemi dönemine kadar yine toplum olarak bayramlara karşı ufak da olsa bir heyecan içindeydik. Pandemi arkasına oluşan küresel olaylar özellikle savaşlar toplum olarak bizleri mahvetti. Olumsuzluklar yakamızı bırakmıyor. Güzel günler oldu ama acısı daha fazla oldu. Eskiden bayramları yeni yılları dört gözle beklerdik. Şimdi olsa da olur, olmasa da olur. Üzerine bir de ekonomik kriz. Kimde bayram sevinci yaşayacak hal kaldı? Kötü günlerin geçmesi için dua etmekten başka çaremiz yok. Belki o zaman toplum olarak eski neşemizi ve heyecanımızı bir nebze de olsa kazanabiliriz.

Mustafa Altınkalp: Bayramda günlük yaşantımıza aynen devam edeceğiz. Her gün bizim için aynı. Bayram olsa ne olmasa ne. Bayramda çocuklar sevinsin, bizden geçti artık. Bayramların bizler için en ufak bir heyecanı ya da coşkusu yok.

Semavi Aşık: Bizim çocukluğumuzdaki bayram algısı şimdiki nesilde yok. Bizler çok ciddi bir heyecan yaşardık çocukluğumuzda bayram geliyor diye. Şimdi çocuklarda bu yok. Biz tüm aile büyüklerini gezerdik. Şimdi insanlar sosyal medyadan bayramı kutluyor. Özellikle pandemiden sonra insanlar çok içine kapandı, bayram ziyaretleri büyük ölçüde azaldı. Bizim de bayram kaynaklı bir planımız yok, biz yine kendi büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Bizim nesil bunu devam ettiriyor hala. Biraz da belki istirahat edeceğiz. Bayramlar küslerin barıştığı, olanın olmayanla elindekini paylaştığı özel günlerdir. Kıbrıs Türkleri olarak da barışa susamış vaziyetteyiz. Bölgemizde savaşlar var ve riskli durumdayız. Ben bu bayramın tüm insanlığa barış, huzur, refah getirmesini dilerim. Silahlara harcanan paralar insanların refahına harcansa dünya çok daha güzel bir yer olur.

Ali Dibiş: Biz eskisi gibi bayramlarımızı kutlamaya devam ediyoruz. Kurban Bayramı’nda kurbanımızı keseceğiz, aile ziyaretlerimizi yapacağız. Biz bayram geleneklerimizi hiç unutmadık, yitirmedik. Aynı şekilde devam ediyoruz. Dilerim bizden sonraki nesiller de bu şekilde olur.

İlker Dağer: Bayramlar bizim nesil için çok şey ifade eder ama galiba o ifade artık yavaş yavaş şimdiki nesiller arasında ortadan kalkıyor. Biz küçükken çok iyi hatırlarım ben gece 4’ten kalkar giyinirdik. O zaman Mağusa’da kalırdık biz, Lefkoşa’ya geleceğiz ve büyüklerimizle bayramlaşacağız diye büyük bir mutluluk duyardık. Şimdi öyle bir şey kalmadı. Benim çocuklarımda buna dahildir. “Baba 3 günlüğüne Atina’ya gidiyoruz, 5 günlüğüne Roma’ya gidiyoruz” ne anladık şimdi bu bayramdan biz? Benim bayramlarım eskiden daha da güzeldi. Ben fırınımı açardım, pilavuna çeşitlerimizi yapardım, müşterim Selimiye Cami’ne bayram namazına gelirdi ardından dükkanımda buluşurduk. Burada hem alışveriş yaparlardı hem de bayramlaşma havası gerçekleşirdi. Pandemiden sonra bu da kalmadı, cami de restorasyona girdi. Müşterilerimiz dağıldı bende artık bayramın birinci günü açmıyorum. Bayramlar tabi güzel şeyler ifade eder, ben tüm halkımızın bayramını kutlar, mutluluk ve sağlık dilerim.

Mehmetali Falhan: Bayram eskidendi, şimdi hiçbir tadı kalmadı. Bayram havası yok. Bizim için bayram sıradan işimde gücümde olacağım. Evlatlarım da uzakta. Bayram bizim neyimize. Normal hayatımıza devam edeceğiz.