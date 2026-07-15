Ülkeye turist statüsüyle giriş yaptıktan sonra karıştığı olay nedeniyle tutuklanan Rus uyruklu A.S'nin menenjit olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, cezaevinde bulunduğu sırada yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı şikâyeti gösteren Shimanchik, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından Rus uyruklu mahkuma menenjit teşhisi konulurken, sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Menenjitin bulaşıcı bir hastalık olması ve bazı vakalarda hayati risk taşıması nedeniyle cezaevinde geniş çaplı önlemler alındı. Sağlık ekipleri, zanlının kaldığı C Blok'ta bulunan mahkumlar ile temaslı cezaevi personelini tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirerek koruyucu tedavi sürecini başlattı.

Cezaevi yönetiminin, Sağlık Bakanlığı ve sağlık ekipleriyle koordineli şekilde hareket ettiği, olası bir bulaş riskinin önüne geçebilmek amacıyla gerekli tüm tedbirlerin uygulandığı belirtildi.

Öte yandan A.S., KKTC'ye giriş yaptığı gün Girne'de alkolün etkisi altında çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polis tarafından tutuklanmış, nefes örneği vermeyi reddetmesi ve taşkın davranışları nedeniyle hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

Kaynak: Kıbrıs Postası