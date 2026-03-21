Gazimağusa’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde İ.D (32), 155 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı araçla trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan M.E.G 19) yönetimindeki araca çarptı; kazada yaralanan olmazken İ.D tutuklandı.

Girne’de Ecevit Caddesi ile Bedreddin Demirel Caddesi kavşağında, iki sürücünün de kırmızı ışıkta geçmesi sonucu meydana gelen kazada M.A.K (24), E.E.K(27) ve araçta yolcu olarak bulunan B.D(23) yaralandı; yaralılardan ikisi taburcu edilirken M.A.K müşahede altına alındı ve her iki sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nda direksiyon hakimiyetini kaybeden T.Y (18) aracıyla takla atarak kaza yaptı ve tedavisinin ardından taburcu edildi; Güzelyurt’ta ise 140 miligram alkollü içki tesiri altındaki Ö.R (19), park halindeki araca çarparak kazaya neden oldu, yaralanan olmazken Rüzgar tutuklandı.