Ulusal Birlik Partisi (UBP) Siyaset Akademisi, 4 Haziran Perşembe günü “Güvenli Bir Gelecek İçin Zorbalıkla Mücadelede İletişim ve Dayanışma Çalıştayı” düzenleyecek.

UBP’den verilen bilgiye göre, toplumsal farkındalığın artırılması ve genç nesiller için daha güvenli bir gelecek inşa edilmesine katkı sağlamak amacıyla yapılacak çalıştay, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 1’de yer alacak. Saat 09.00’da başlayacak çalıştayda, dijital çağın çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri ele alınacak.

Çalıştay öncesinde, alanında uzman isimler tarafından katılımcılara, bilgilendirici sunumlar yapılacak. Polis Adli Bilişim Uzmanı, zorbalıkla karşı karşıya kalan bireylerin yasal haklarına ilişkin bilgiler paylaşacak, akademisyenler ise güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve özel gereksinimli bireylerin maruz kaldığı zorbalık türleri üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Bilgilendirme sunumlarının ardından çalıştay bölümüne geçilecek.

Çalıştayda, “Dijital Ortamda Şiddet”, “Akran Nezaketi”, “Dijital Empati” ve “Özel Destekleyici Akran İlişkileri” başlıkları ele alınacak.

Ulusal Birlik Partisi Siyaset Akademisi tarafından organize edilen etkinlikte, özellikle dijital platformlarda giderek, yaygınlaşan zorbalık türlerine karşı iletişim temelli çözüm önerilerinin geliştirilmesi, dayanışma kültürünün güçlendirilmesi ve sağlıklı akran ilişkilerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.