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Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yaşanan olay sonrası yeniden açıklama yaptı.

Dinçyürek, olayın ardından adadaki tüm yeni doğan uzmanlarını bir araya getirerek bir kriz masası oluşturduklarını belirtti.

Dinçyürek, yaşanan olaydan etkilenen bebeklerin sağlık durumlarıyla ilgili olarak, "Risk taşıyan bebeklerin kötüleşme ihtimaline karşı önlemler aldık. Tüm tetkikler sürüyor ve gece vardiyasında görevli dört sağlık çalışanını zorunlu izne ayırdık. Ancak, kimseyi ispat olmadan suçlayamayız" dedi.

Dinçyürek, ilk değerlendirmeler ışığında idari soruşturmanın yanı sıra adli soruşturma yapılması gerektiği kanısına vardıklarını ve adli birimlerle koordineli bir şekilde süreci yürüttüklerini ekledi.

TOPLAMDA BEŞ KİŞİ TUTUKLANDI

Dinçyürek, olayla ilgili olarak önce dört toplamda ise beş kişinin tutuklandığını ve erken açıklama yapılmaması yönündeki kararın soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi adına adli birimlerle birlikte alındığını ifade etti.

Adada toplam dört yeni doğan uzmanı bulunduğunu belirten Dinçyürek, hekimlerin ilk andan itibaren süreci takip ettiklerini ve teknik donanım açısından eksikliklerinin olmadığını vurguladı.

Bakan, etkilenen bebeklerin durumunun anbean daha iyiye gittiğini bildirdi.

Dinçyürek, "Tek hedefimiz hasta bebekleri sağlıklı şekilde ailelerine kavuşturmak" dedi ve yarın kaybedilen bebeğin otopsisinin yapılacağını, soruşturma detaylarının ise mahkemede değerlendirileceğini belirtti.