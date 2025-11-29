Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Beyarmudu Sınır Kapısı’nda gün içinde yaşanan trafik kuyruğunun ardından kamuoyuna önemli bir açıklama yaptı. Başkan Bebek, uzun yıllardır hem bölge halkının hem de sınırı kullanan iki toplumun karşı karşıya kaldığı trafik sorununa yönelik somut adımların atılmakta olduğunu vurguladı.

Başkan Bebek, Beyarmudu Sınır Kapısı’ndaki yoğunluğu azaltmak amacıyla hazırlanan yol genişletme projesinin uzun süredir hazır bulunduğunu belirterek, projenin hayata geçmesi için gerekli olan barikatın doğu kısmındaki alanın istimlak edildiğini açıkladı. Tarla sahiplerine haklarının ödenmesiyle birlikte genişletme çalışmalarının hızlıca başlayacağını ifade etti.

Açıklamasında iki toplumun da kapılarda yıllardır benzer sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Başkan Bebek, meseleyi siyasileştirmeden, tamamen insani ve günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik bir bakış açısıyla ele aldıklarını belirtti. İnsanların işine, evine, ailesine zamanında ulaşmasının bir lüks değil, en temel insani hak olduğunu vurguladı.

Başkan Bebek, “Bu kapılardan geçen herkesin ortak bir derdi var: Saatlerce beklemek, günlük işleyişin aksaması, çocukların okul yolunda yorulması, hastalarımızın gecikmesi… Bu sorun kimsenin değil, hepimizin sorunu. Bizler, insanlığın ortak paydasında buluşarak, iki toplumun da günlük hayatını kolaylaştıracak bu projeyi en kısa sürede tamamlamaya kararlıyız.” dedi.