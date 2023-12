UEFA Konferans Ligi H Grubu 6’ncı ve son hafta maçında Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşılaşacak Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.



Sarı-lacivertli taraftarların önünde kazanmak istediklerini kaydeden Kartal, “Rakibimiz, onlarla oynadığımız maçta sonra 13 resmi maç yaptı. Bunlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kendilerini yakından takip ediyoruz. Kendi seyircimiz önünde kazanmak tek hedefimiz. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Yarınki maçta elimiz güçlü, kadromuz geniş buna göre de taraftarlarımızın desteğiyle maçı kazanıp buradan lider, en kötü ikinci olarak çıkmak istiyoruz.” diye konuştu.



“FEDERASYONUN ALDIĞI KARARI DEĞİŞTİRECEK GÜCÜMÜZ YOK”

Tecrübeli teknik adam, mücadele kadrosunun yapılacak son idmandan sonra belli olacağını ve 1-2 oyuncuya göre karar vereceğini dile getirerek, “Biz kazandığımız zaman yarınki maç ne olursa olsun çıkmayı garantiliyoruz. Liderlik için averaj önemli onun da matematiğini yapıyoruz. Önceliğimiz maçı kazanıp çıkmak. Pazartesi akşamı yaşananlardan dolayı geçmiş olsun demek istiyorum. Bu tür olayların tekrar edilmemesini umuyorum. Bu fikstür federasyonun aldığı karar. Benim buradan herhangi bir yorum yapmam doğru değil. Federasyonun aldığı kararı değiştirecek gücümüz yok. Kendi evimizde oynarken şimdi deplasmanda oynayacağız. Maalesef bu kararla bizimle alakalı sorunlar çıktı ortaya.” şeklinde konuştu.



ZAJC VE BECAO AÇIKLAMASI

Avrupa’daki hedeflerinde değişiklik olmadığını ifade eden Kartal, “Yarın kazanınca gruptan çıkacağız, gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Sakatların dönmesiyle onların verdiği enerjiyle eksiksiz şekilde önümüze bakıyoruz. Sadece Zajc ve Becao'nun durumları hala devam ediyor ama genel olarak iyi durumdayız. Ligin lideriyiz yarın da taraftarlarımızla güzel oyunla yola devam etmek istiyoruz.” dedi.

Kartal, Becao'nun durumunun ise her geçen gün daha iyiye gittiğini kaydetti Kartal, ocak ayı ortalarına doğru takımla antrenmanlara çıkmasını beklediklerini söyledi."HEM LİG HEM AVRUPA'DA GÜZEL SERİ YAKALADIK"



Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, sezona iyi başladıklarını ifade ederek, “Hem lig hem Avrupa'da güzel seri yakaladık. Sonra şanssız sakatlıklar oldu. Avrupa'da son 2 maçı kaybettik, şimdi toparlamaya başladık. Yarın maçı kazanıp guruptan lider olarak çıkmak istiyoruz” dedi.



“ÖNEMLİ OLAN TAKIMA VE OYUNA VERDİĞİM KATKI”



Nordsjelland mağlubiyetinden dolayı taraftarlardan özür dileyen İrfan Can Kahveci, kariyerinin en skorer sezonunu yaşamasının hatırlatılması üzerine ise "Kariyerimin en skorer sezonunu geçirsem de önemli olan takıma ve oyuna verdiğim katkı. Beni en çok iştahlandıran konu oyuna verdiğim katkı. İsmail hocanın oyun sisteminin skorer olmamda katkısı büyük.” şeklinde konuştu



“8 NUMARA OYNAMAKTAN DAHA BÜYÜK KEYİF ALIYORUM”



Oynadığı bölgeye ilişkin konuşan İrfan Can şu ifadeleri kullandı: “Fenerbahçe'ye transfer olurken 8 numara olarak forma giyiyordum. Her pozisyonda oynamaya hazırım. 8 numara oynamaktan daha büyük keyif alıyorum ama sezon başında İsmail hocamla bu görüşmeleri yapmıştık. Nerede katkı sağlayacaksam orada oynamam daha doğru. Hocamız hani pozisyonda görev verirse elimden geleni yapacağım.” dedi.