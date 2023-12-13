Üzen haber.. Yangında 2 yavru köpekle 15 tavuk telef oldu Üzen haber.. Yangında 2 yavru köpekle 15 tavuk telef oldu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30-11.30 saatleri arasında Lapta Mezarlık Bölgesi ve batısına elektrik verilemeyecek.