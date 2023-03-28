Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde federal hükümetin sınırlı sayıda ücretsiz un dağıtılacağını açıklaması kargaşaya yol açtı.

Pencap’ın Multan, Muzaffergarh ve Faysalabad şehirlerinde izdihamlar sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu ve Çarsadda kentlerinde de 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görsellerde çok sayıda kişinin un kamyonlarının üzerlerine çıktığı ve unları almaya çalıştığı, hareket halindeki kamyonlara tırmananların unları yollara attığı görüldü.

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Twitter'da unların dağıtımında gerekli önlemler alınmadığı gerekçesiyle hükümete ve polise tepki gösterildi.

Pakistan'ın Sind eyaletinde 8 Ocak'ta devletin düşük fiyattan sattığı unları almak isteyen selzedelerin oluşturduğu izdihamda da 1 kişi ölmüştü.