Karar, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası'nın 16’ncı maddesinin (3)'üncü fıkrası uyarınca alındı. Grevin, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulda II. Dönem Sonu sınavlarının yapılmasını engelleyeceği, mezun olacak öğrenciler ile karne ve diplomaya ihtiyaç duyan öğrencilerin menfaatini ciddi şekilde zarara uğratacağı gerekçesiyle ertelendiği belirtildi.
Bakanlar Kurulu, söz konusu grevin eğitim hizmetlerindeki düzeni bozucu nitelikte olduğunu vurgulayarak, kararın öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına alındığını duyurdu.