California'da açılan dava, kahve tüketicilerinin kafein oranını satın alma kararını belirleyen en önemli faktörlerden biri olarak gördüğüne dikkat çekiyor. Davacılar, Trader Joe's marketlerinde satılan söz konusu kahvenin, içeriğindeki kafein miktarına dair herhangi bir uyarı taşımadığı için müşteriler tarafından "tam kafeinli" olarak algılandığını iddia ediyor.

Kahve sektöründeki standart uygulamalara atıfta bulunan davacılar, kafein oranı düşürülmüş ürünlerin genellikle "kafeinsiz" veya "yarım kafeinli" şeklinde açıkça etiketlendiğini belirtiyor. Ancak yapılan testler, Trader Joe's'un bu ürününün normal bir kahve karışımının sadece yarısı kadar kafein içerdiğini ortaya koyuyor. Müşteriler, daha düşük kafein oranına sahip bir ürün için daha az ödeme yapmaları gerekirken, tam kafeinli ürün fiyatına bu kahveyi satın alarak maddi zarara uğratıldıklarını öne sürüyor.

Dava kapsamında, Trader Joe's’un yanıltıcı pazarlama uygulamalarına son vermesi ve oluşan zararın tazmin edilmesi talep ediliyor. Market zinciri ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.