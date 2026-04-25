KTAMS, KAMUSEN, GÜÇ-SEN, KAMU-İŞ, K.T. Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile TIP-İŞ adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan ortak açıklamada, şunlar kaydedildi:

Kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için günlük çalışma saatleri dışında çalışmayı gerektiren nitelikteki görevleri yerine getiren kamu çalışanları ve kamu sağlık çalışanlarına Kamu görevlileri Yasası ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasasında belirtilen kurallar çerçevesinde ek mesai ödeneği verilir.

Çalışanların, ailelerinden ve sosyal yaşantılarından ödün vererek ortaya koyduğu hizmetlerin karşılığını ödemek için her seferinde sadaka verirmiş gibi his uyandıran UBP-DP-YDP Hükümeti, çalışanların ek mesai ödemelerini zamanında yapmayarak hak gaspına neden olmaktadır. Üstelik Maliye Bakanlığı ek mesai ödenekleri için kendi belirlediği takvimlendirmeye dahi uygun hareket etmemektedir.

Ocak ayından beridir bekleyen ek mesai ödeneklerinin en geç 1 Mayıs 2026 tarihine kadar ödenmemesi halinde çalışanların 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren ek mesaiye kalmayarak angarya çalışmayacağını ve her türlü yasal eylem hakkını kullanacağını vurgularız.”