İkamet izinsiz 5 kişi tutuklandı... İkamet izinsiz 5 kişi tutuklandı...

Kurum’dan yapılan yazılı açıklamada, 16-31 Ağustos döneminde Kurum’a süt verenlerin hesaplarına  süt bedellerinin  tamamının yatırılacağı  kaydedildi. Açıklamada, 722 üreticiye 97,5 milyon TL ödeme yapılacağı ifade edi,ldi.