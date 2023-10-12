Kurum’dan yapılan yazılı açıklamada, 16-31 Ağustos döneminde Kurum’a süt verenlerin hesaplarına süt bedellerinin tamamının yatırılacağı kaydedildi. Açıklamada, 722 üreticiye 97,5 milyon TL ödeme yapılacağı ifade edi,ldi.
Kurum’dan yapılan yazılı açıklamada, 16-31 Ağustos döneminde Kurum’a süt verenlerin hesaplarına süt bedellerinin tamamının yatırılacağı kaydedildi. Açıklamada, 722 üreticiye 97,5 milyon TL ödeme yapılacağı ifade edi,ldi.
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