Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin eş zamanlı olarak ülke dışında olmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Erhürman, "Sn. Ersin Tatar ve Anayasa'ya göre vekalet bırakabileceği tek kişi olan Meclis Başkanı Sn. Töre bir kez daha aynı anda yurt dışında. Asil de yok, vekil de!" dedi.

Erhürman, "Geçtiğimiz yıl benzer bir şey yaşanmış, bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Başsavcılık'tan görüş almış ve Başsavcılık, "Cumhurbaşkanlığı Meclis Başkanı'ndan başka kimseye vekalet veremez" demişti. Üstelik bu görüş halen Cumhurbaşkanlığı web sitesinde mevcut" ifadelerini kullandı.

Erhürman, "Ama kimin umurunda! Her "devlet" dediklerinde yeri göğü inletenlerin, ona buna devlet üzerinden hainlik basanların "devlet ciddiyeti" bu kadar işte!" şeklinde konuştu.

"DAHA NE OLSUN!"

CTP Genel Başkanı Erhürman, trafik tartışmasına ilişkin de bir paylaşım yaparak, tiye aldı.

CTP Lideri Erhürman, "Ülkemizde trafik sağdan mı, yoksa soldan mı akmalı? Devlet büyüklerinin yoğun dış temaslarının faydalarını görmeye başladık. Ülkenin en ciddi sorunları gündeme geliyor, çözüm önerileri geliştiriliyor... Daha ne olsun!?" paylaşımını yaptı.