Sarhoş olup evinin kapılarını kıran ve polisi darp eden şahıs, kaçak çıktı
Sarhoş olup evinin kapılarını kıran ve polisi darp eden şahıs, kaçak çıktı
İçeriği Görüntüle

Bakanlıktan yapılan açıklamada, desteğin, 2025 yılı içerisinde geçerli Mesleki Su Ürünleri Avcılık İzin Belgesi bulunan A Sınıfı ve B Sınıfı tekne sahiplerini kapsadığı kaydedildi.

Uygulamanın, 27/2000 sayılı Su Ürünleri Yasası ile Bakanlar Kurulu’nun 19/02/2025 tarih ve Ü(K–I)260/2025 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe girerek, ilk kez 2025 Tarımsal Destekler kapsamına alındığı ifade edilen açıklamada, 5-28 Kasım tarihleri arasında satın alınan balıkçılık av malzemelerini destekleme kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Destekleme oranının, ibraz edilen KDV hariç fatura bedelinin yüzde 50’si olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, destekleme üst sınırlarının, Mesleki A Sınıfı izin sahipleri için en fazla 20 bin TL, Mesleki B Sınıfı izin sahipleri için ise en fazla 60 bin TL şeklinde uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, Mesleki A Sınıfı izin sahibi 94 balıkçı ile Mesleki B Sınıfı izin sahibi 46 balıkçı olmak üzere toplam 140 balıkçıya, balıkçılık av malzemeleri girdi maliyeti desteği olarak 4 Milyon 67 bin 836,82 TL ödeme yapıldığı bildirildi.

Balıkçıların, ödemelerini, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası ve ilgili şubelerinden temin edebileceği duyuruldu.