Bakanlıktan yapılan açıklamada, desteğin, 2025 yılı içerisinde geçerli Mesleki Su Ürünleri Avcılık İzin Belgesi bulunan A Sınıfı ve B Sınıfı tekne sahiplerini kapsadığı kaydedildi.

Uygulamanın, 27/2000 sayılı Su Ürünleri Yasası ile Bakanlar Kurulu’nun 19/02/2025 tarih ve Ü(K–I)260/2025 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe girerek, ilk kez 2025 Tarımsal Destekler kapsamına alındığı ifade edilen açıklamada, 5-28 Kasım tarihleri arasında satın alınan balıkçılık av malzemelerini destekleme kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Destekleme oranının, ibraz edilen KDV hariç fatura bedelinin yüzde 50’si olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, destekleme üst sınırlarının, Mesleki A Sınıfı izin sahipleri için en fazla 20 bin TL, Mesleki B Sınıfı izin sahipleri için ise en fazla 60 bin TL şeklinde uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, Mesleki A Sınıfı izin sahibi 94 balıkçı ile Mesleki B Sınıfı izin sahibi 46 balıkçı olmak üzere toplam 140 balıkçıya, balıkçılık av malzemeleri girdi maliyeti desteği olarak 4 Milyon 67 bin 836,82 TL ödeme yapıldığı bildirildi.

Balıkçıların, ödemelerini, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası ve ilgili şubelerinden temin edebileceği duyuruldu.