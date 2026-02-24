Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, Karpaz bölgesinde yaralı bir eşeğin günlerce acı içinde yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetmesi üzerine sert bir açıklama yaptı. Basat, olayın ardından yaptığı değerlendirmede, bölgede kontrolsüz şekilde artan eşek nüfusu ve yaşanan hayvan hakları ihlallerine karşı yürütülmesi gereken çalışmaların, bürokratik engeller nedeniyle ilerleyemediğini vurguladı.

Basat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, vurulan bir eşeğin yerde acı içinde yattığı görüntülerin bugün çekildiğini, ancak hayvanın en az iki gün önce vurulduğunun düşünüldüğünü belirterek “Allah bu önlenebilir ve anlamsız acıyı hiçbir canlıya yaşatmasın” dedi.

“BÜTÇE BEKLEMEKTEN ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLANDI”

Taşkent Doğa Parkı olarak hem Karpaz’daki eşeklere yardım etmeye hem de bölge halkının yaşadığı baskıyı azaltmaya çalıştıklarını belirten Basat, ancak Lefkoşa’da tamamlanması gereken idari ve mali süreçlerin aylarca sürmesi nedeniyle faaliyetlerin durma noktasına geldiğini ifade etti.

Basat, “Bütçeler açılmadı, bloke yazıları yazılmadı, yazıldı denildi detay istendi, Maliyeye gönderildi cevap gelmedi… Biz de oturup bürokrasinin sonuçlanmasını bekliyoruz” diyerek yaşanan süreçleri özetledi.

“2026 BÜTÇESİ BİLE İHTİYACI KARŞILAMAYACAK”

Çevre Koruma Dairesi’nin bütçeleri serbest bırakması halinde bile 2026 yılı için öngörülen kaynağın projenin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyeceğini söyleyen Basat, başka kurum ve kişilerle destek görüşmeleri yaptıklarını ancak henüz sonuç alınmadığını kaydetti.

Gerekli bütçenin gelmesi halinde bile çalışmaların başlaması için en az 1–1,5 aylık bir hazırlık süresi gerektiğini hatırlatan Basat, “En azından 2026 sezonunu da 2025 gibi kaybetmeden iş çıkarabiliriz diye ümit ediyoruz” dedi.

“NE YAZIK Kİ BU DOSTUMUZU KURTARAMADIK”

Basat, açıklamasında yaralı eşekle ilgili son gelişmeyi de paylaşarak, ekiplerin olay yerine ulaşmasına rağmen hayvanın hayatını kaybettiğini bildirdi:

“Bu dostumuz acı çeke çeke son nefesini verdi biz oraya ulaşana kadar. Polis'e haber verildi. Üzgünüz dostum, tüm çabalarımıza rağmen seni de kurtaramadık.”

“EŞEK YÖNETİM PLANI İÇİN KAYNAK OLUŞTURULMALI”

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Basat, Karpaz Eşek Yönetim Planı’nın acilen uygulanması için gerekli kaynağın sağlanması gerektiğini belirterek, “Umarım yakın zamanda önümüzü açacak kaynak oluşturulur ve geride kalan türdaşlarının sonu böyle olmaz” diyerek çağrısını yineledi.