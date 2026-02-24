Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından düzenlenen yürüyüş Köşklüçiftlik’te Mehmet Akif Caddesi- Osman Paşa Caddesi kavşağında (Pronto Çemberi) başladı.

Eylemciler, Mehmet Akif Caddesi’nden Başbakanlık önüne “hükümet istifa” sloganları atarak yürüdü.

KTÖS Başkanı Selma Eylem ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Semih Kolozali’nin konuşma yaptığı eylemde “Yolsuzluğa, Yoksulluğa, Yokoluşa Hayır” yazılı pankart açıldı, eylemciler siyah bayrak ve meşaleler taşıdı.

-Eylem

KTÖS Başkanı Selma Eylem, konuşmasında hükümeti eleştirerek, mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye hükümetinin “iş birliği protokollerleri ve politikalar dayattığını” iddia eden Eylem, amaçlarının bu politikalara karşı durmak ve mücadele etmek olduğunu söyledi.

Ülkede kara para aklama faaliyetleri yürütülmesine, tarikatlar kurulmasına, uyuşturucu ve insan kaçakçılığına göz yumulduğunu iddia eden Eylem, bu faaliyetlerin durdurulması gerektiğini söylemeye geldiklerini ifade etti.

Kıbrıs Türkünün üretimden koparılmasına yönelik politiklar hayata geçirildiğini, Merkez Bankası ve iletişim kurumları da dahil kamu kurumlarına el konulmasına izin verildiğini savunan Eylem, Kıbrıs Türkünün kurumlarına el konulmasının durdurulması gerektiğini söylemeye geldiklerini belirtti.

Selma Eylem, ülkede demografik yapının değiştirilmek, ekonomik paket ve yasalarla alım gücünün azaltmak ve eğitim, sağlık gibi hizmetlerin bitirilmek istendiğini de savundu.

Türkiye’ye yönelik eleştirilerde bulunan Eylem, biat eden, sorgulamayan, farklılıklara tahammül etmeyen bir toplum yaratılması hedeflendiğini iddia etti.

Selma Eylem, okul kıyafetlerinde değişiklik yapma girişimine de değinerek “Kız çocuklarımızın üzerinden siyasi islam dayatmalarına izin vermeyeceğiz” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün siyasi iradesine müdahele edilmeye çalışıldığını ileri süren Eylem buna kaşı direneceklerini kaydetti.

Eylem, Kıbrıs Türkünün uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hakları, kültürel yapısı, kimliği ve demokratik laik toplum yapısını korumak ve tüm suç işleyenlerin yargılanmasını sağlamak için mücadelelerini sürdüreceklerini de kaydetti.

-Kolozali

DEV-İŞ Başkanı Semih Kolozali, Ektam Kıbrıs çalışanlarının hakları için 19 gün önce başlatılan hak mücadelesine verilen destekten dolayı ilgili sendika ve kuruluşlara teşekkür etti.

Hükümeti, Ektam Kıbrıs emekçileri için kurulması istenilen dayanışma fonuna onay vermemesinden dolayı eleştiren Kolozali, “Önümüze konan tüm yasaların sadece patronların lehine yorumlamaya çalışanlara dur demek zorundayız” dedi.