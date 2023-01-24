Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2021 - 2022 üretim sezonu için 8 bin 465 üreticiye 2022 Yılı Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin yapıldığını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2021 - 2022 üretim sezonu için 8 bin 465 üreticiye, tahıl (arpa, buğday, yulaf, tritikale vb.), yem bitkileri (fiğ, fiğ-tahıl, arpa hasıllık, mısır, yonca vb.), nadas, narenciye, zeytin, harnup, badem, meyve ağaçları, sebze, sera ve ilkbahar patates beyanları karşılığında, “temiz alanlara karşılık” Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri için toplamda 68 milyon 280 bin 613,99 TL’lik ödeme tutarının bankalara yatırıldığı duyuruldu.

Üreticiler, hakedişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecek.