Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada; 2021 yılı için, Narenciye Plantasyonlarını İyileştirme ve Geliştirme Projesi (Tür Değişikliği) kapsamında proje uygulaması başarılı 25 narenciye üreticisine 191.375,00 TL, 2022 yılında arıcılık yapan 211 arıcıya, kovan başı arıcılık ödemeleri kapsamında 1.095.360,00 TL ve 2022 yılında üreticilere Sertifikalı Tohum satışı yapan 5 firmaya da 745.800,00 TL olmak üzere toplamda 2.032.535,00 TL’lik yatırımın gerçekleştiğini bildirildi. Narenciye üreticileri ödemelerini Kooperatif Merkez Bankası ve şubelerinden, arıcılar ise ödemelerini Arıcılık Kooperatifi üzerinden alabilirler.