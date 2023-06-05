Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 8 bin 803 üreticiye akaryakıt desteği ödendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2021-2022 bitkisel üretim sezonu (Kuru Tarım, Nadas, Sulu Yem Bitkileri, Narenciye, Bağ, Meyve Ağaçları, Zeytin, Badem, Harup, Sebze, Sera Alanları, İlkbahar ve Sonbahar Patatesi) ve 2022 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla 8 bin 803 üreticiye hakedişlerinin yüzde 50’lik ilk kısmı olan 37.766.816,00 TL yatırıldığını açıkladı.

Üreticilerin kartlarına aktarılan hakedişlerini benzin istasyonlarında kullanabilecekleri ifade edildi.