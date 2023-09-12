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Çiçek hastalığı zararı olan 7 üreticiye 62 adet küçükbaş için 161,715.-TL. tazminat ödendiğini kaydeden Kızılduman, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığını, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu ’ndan alabileceklerini bildirdi.

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Camı çerçeveyi aşağı indirdi... Kaçak olduğu ortaya çıktı

Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince çiçek hastalığından dolayı meydana gelen zarar tazminat bordrolarının hazırlandığını belirtti.

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