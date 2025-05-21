Başkan Şenkul, “Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği olarak AB’nin kalbi konumundaki Brüksel’deyiz. Kıbrıs adasının kuzeyinde de devam eden bir hayat olduğunu, özellikle yerel politikalarda işbirliğinin insan ve çevre konularında sınır tanımaması gerektiğini dile getirmek için buradayız” ifadelerini kullandı.

Şenkul, “AB üyeliğinin sağladığı imkanlarla Brüksel’de sesini duyurma imkanı zaten kısıtlı olan Kıbrıslı Türklerin sesini iyice kısmayı hedef alan Kıbrıs Rum Liderliğinin politikalarına son dönemlerde bizim liderliğimizin uluslararası temas ve lobi faaliyet eksikliği de tuz biber oldu” dedi.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, açıklamasının devamında ise şunları dile getirdi:

“Tam da bu noktada merkezi politikalardan, Kıbrıs sorununun yarattığı ezberlerden uzak bir şekilde yerel yönetimlerin gündelik hayatın insan ve çevre üzerindeki etkilerini anlatarak Avrupa Birliğine sesimizi duyurmak için başlattığımız faaliyetlerin ilk adımı olarak görüyorum bu ziyareti.

Dün AB Hukuk İşleri Komitesi Başkanı İhsan Küçük’ün de büyük desteğiyle Avrupa Parlementosunda 2 bölümden oluşan bir panel düzenledik.

Panelde Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanımız açılış konuşması yaparken, Girne, Lefkoşa, Magusa, Gönyeli Belediye başkanları olarak bizler de güncel konulara dair görüşlerimizi dile getiren konuşmalar yaptık.

Dünya Bankası Yerel Yönetimler Uzmanı, ICM Avrupa Direktörü, AB Kıbrıs Yerleşim Desteği Birimi Başkanı ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Brüksel temsilcisi de bu değerli panelin diğer katılımcılarıydı.

En azından yerel yönetimler noktasında Brüksel’de görünür olmanın hem yurdumuza hem de halkımıza fayda sağlayacağını düşünerek çıktığımız bu yol uzun ama iyi bir başlangıç yaptığımızı söyleyebiliriz.”