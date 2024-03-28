Belediyeler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyette Belediyeler Birliği Asbaşkanı ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Belediyeler Birliği Uluslararası Delegasyon Sekreteri ve Girne Belediye Müdürü Hüseyin Köle ve Gönyeli-Alayköy Belediye Müdürü Ferruh Dülgeroğlu yer aldı.

Strazburg'daki İzleme Komitesi toplantısına Özçınar ve Köle, İdari Komite toplantısına Amcaoğlu ve Dülgeroğlu, Güncel İşler komite toplantısına ise Sadıkoğlu ve Şenkul katıldı.

Açıklamaya göre, Belediyeler Birliği heyeti, Strazburg'da temaslarda da bulundu. Belediye başkanları Strazburg'da sürdürdükleri temasları kapsamında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools, Yerel Yönetimler Odası Başkanı Bernd Vöhringer, Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder ve KKTC Strazburg Temsilcisi Selda Çimen ile de bir araya geldi.

Strazburg'daki toplantı ve temaslarının oldukça verimli olduğunu belirten Özçınar, kendileri için bunun çok önemli olduğuna dikkat çekti. Özçınar, Kıbrıs Türk yerel demokrasisinin gelişimi ve Avrupa Konseyi’nde daha fazla görünürlük sağlamak adına çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyet ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin verdiği iftar yemeğine de katıldı.