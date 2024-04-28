Eski Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, Kıbrıs'ın çeşitli bölgelerinde görülen siyah böcek kümeleri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Bu ‘siyah böcekler’ de nereden çıktı?” başlığıyla açıklama yapan Hasan Sarpten, böceklerin ani çoğalmalarında ve bir araya gelerek kümelenmelerindeki en büyük etkenin değişiklik gösteren ani mikro iklimsel faktörler olduğunu söyledi. Sarpten açıklamasının devamında ise, mevsim normallerinin gündüzleri üzerinde, geceleri ise altında seyreden giderek çöl iklimini andıran ve gece gündüz farkının 10 dereceyi aştığı bir ortamda sadece insanların değil, doğal yaşamın da etkilenmemesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Sarpten'in açıklaması şöyle:

"Son günlerde herkesin endişe ettiği "siyah böcekler" ile ilgili bir çoğu bilimsellikten uzak çeşitli ifadeler kullanılıyor. Bunların başında da kirli toz bulutları ile birlikte ülkemize gelmiştir olduğudur. Öncelikle belirtmek gerekir ki DoğaPark'ın yaptığı açıklamada da belirttiği gibi alınan örneklerin incelenmesinde bu böceklerin "Aphodiinae" alt familyasına ait oldukları ve buna ait birçok türün Kıbrıs’ın doğal faunasında var oldukları ve insan için zararlı olmadıkları ortaya konmuştur.

Bununla birlikte, ani çoğalmalarında ve bir araya gelerek kümelenmelerinde en büyük etkenin değişiklik gösteren ani mikro iklimsel faktörler olduğu söylenebilir. Zira, mevsim normallerinin gündüzleri üzerinde, geceleri ise altında seyreden giderek çöl iklimini andıran ve gece gündüz farkının 10 dereceyi aştığı bir ortamda sadece insanların değil, doğal yaşamın da etkilenmemesi mümkün değildir.

Unutmayınız, biz yok saysak da "iklim değişikliği" var ve tüm uzmanlar bunun olumsuz etkilerinin Doğu Akdeniz coğrafyasında giderek farklı şekillerde hissedileceğini ortaya koyuyor. Lakin, biz yine de bu gerçeği yok saymaya devam edersek giderek şaşıracağımız daha çok olay yasayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın!”