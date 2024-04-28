Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul temaslarının son gününde Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun 5. Konferansı’nda ülkesini temsilen İstanbul’da bulunan Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Fezail İbrahimli ile bir araya geldi.

Töre görüşmede yaptığı konuşmada Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çok ciddi bir işbirliği içerisinde olduğunda Cumhuriyet Meclisi’nden bir heyetin de Bakü’de temaslarda bulunduğunu söyledi.

Töre, 12 ve 16 Mayıs tarihleri Azerbaycan’dan ve Türkiye’den Meclis dostluk guruplarının KKTC’ye geleceğini ve temasların daha da ileriye taşınacağını ifade etti.

Töre, tek millet 3 devlet olan ülkelerin enerji, ekonomi ve siyasi alanlarda imkanlarını birleştirmesi gerektiğini söyledi.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Fezail İbrahimli de, Türk Devletleri Teşkilatı’nın önemli olduğunu ve bu bağlamda Türk devletleri ile ilişkileri önemsediklerini kaydetti.

İbrahimli de, 3 devletin dostluklarını kalplerinde hissettiklerini ifade etti.

Görüşmede KKTC heyetinde İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel ile Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.