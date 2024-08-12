GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

Programda Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’i eleştiren Bengihan, sendikaların nakil kurulundan atıldığını kaydetti.

Bengihan şunları kaydetti:

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek kamu sağlık çalışanları nakil tüzüğünden, tüzük değişikliğine giderek sendikaları çıkardı. Dinçyürek, kendisine dikensiz gül bahçesi yarattı. Sağlık Bakanı nakil taleplerini kendi inisiyatif alarak, istediği gibi düzenleyebilecek, Keyfi davranıyor. Kendilerini dava ettik. Ombudsmanın konuyla ilgili raporu da var yetki aşıldığına dair ancak Sağlık Bakanı sınır tanımıyor. Adli tatil bittikten sonra dosyalar bırakıldığı yerden devam edecek. Birçok davamız var. Nerede bir haksızlık görürsek dava dosyaladık. En çok dava dosyaladığımız kurum ise Sağlık Bakanlığı.”

Bengihan: KHK Başkanı bile çıldırdı

Tüm görevlendirme ve nakillerin Kamu Hizmeti Komisyonu ile yapılması gerektiğine vurgu yapan Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yetkilerini kimsenin kullanmaması gerektiğini bu olduğu takdirde dava yolu açıldığını anlattı. “KHK Başkanı bile bu konulardan çıldırdı” diyen Bengihan, KHK’nın tarihte bir ilk olarak tüm bakanlıklar ve kurumlara bu yasayı hatırlatacak yazı göndermek zorunda kaldıklarını anlattı.