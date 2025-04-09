Üç sendika başkanı, tüm şubelerdeki grevle ilgili Lefkoşa Merkez Postanesi’nde açıklama yaptı. KAMUSEN, sorunların çözümüne yönelik Cuma gününe kadar bir adım atılmaması halinde daha büyük eylem yapılabileceğini açıkladı.

-Atan

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, üç sendika olarak Posta Dairesi’nde yıllardır çözülmeyen sorunlara karşı eylem kararı aldıklarını kaydetti. Hükümetin ülkeyi nasıl yönettiği konusunda soru işaretleri olduğunu söyleyen Atan, hükümetin ülkeyi yönetemediğini, tüm kurumların yerle bir olduğunu ve verimin düştüğünü savundu.

Bir seneden beridir taleplerine yanıt verilmediğini kaydeden Atan, Lefkoşa Posta Dairesi’nin yanı sıra ilçelerde de grevde olduklarını dile getirdi. Atan, eylemlerin nedeninin istihdam ve araç gereç sorunuyla binanın durumu olduğunu söyledi.

Posta Dairesi'nin hazinenin kasasına ayda 35 milyon nakit kaynak sağladığına dikkat çeken Atan, daireye karşı yıllardır duyarsızlık ve ilgisizliğin sürdüğünü belirtti.



Posta Dairesi’nde bir adrese 15 günde bir mektup gönderilemediğini dile getiren Atan, bunun suçlusunun Ulaştırma Bakanı olduğunu söyledi.

15 gün önce Başbakandan 3 personel istediklerini, başbakanın talimatına rağmen 3 personelin verilmediğini dile getiren Atan, işi olmayan yerlere personel doldurulduğunu, ihtiyaç olan yerlere de yoktur denildiğini söyledi. Atan, “Orada oturmayın kardeşim. Siz orada oturduğunuz sürece bu halk ve vatandaş hizmet göremiyor.” ifadelerini kullandı.

Ülkede artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğine inandıklarını dile getiren Atan, “Ya sorumlu oldukları işleri yapacaklar, ya da bu koltuklarda oturmayacaklar.” dedi.

Atan, Posta Dairesi'nin sorunlarının çözümü yönünde gelecek Cuma gününe kadar bir adım atılmaması halinde daha büyük eylemler yaparak daireyi kapatacaklarını söyledi.

-“Polise şikayette bulunacağım…”

Metin Atan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanını da eleştirerek, "Onun tek ilgisi ülkeyi bölme, farklı yerlere çekmedir” dedi.



Atan, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik paylaşımının sorulması üzerine, bakana sözlerini aynen iade ettiğini belirterek, polise gidip kendisinden şikayetçi olacağını söyledi. Atan, “Benim için bakan değil, boş bakandır. Kendisi bu ülkenin baş teröristidir.” dedi.

Bakanın dün geceki mitingin ardından bu akşam Anavatana saygı mitingi düzenleneceği açıklamasını da eleştiren Atan, “Bu halkı ve Kıbrıslıları sevmiyor. Ama biz de onu sevmiyoruz.. O kaostan beslenen bir adam. Türkiyeli, Kıbrıslı ayrımı yapıyor. Türkiye bizim Anavatanımızdır. Bizim hiçbir Türkiyeliyle kavgamız olamaz.” şeklinde konuştu.

Atan, Başbakana da bu bakandan dolayı eleştiride bulundu.

-Bengihan

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, ülkenin özellikle kamu, kurum ve kuruluşlarında ilgili bakanların sorumsuzluğu ve gereken ilgiyi sağlamamasından dolayı hem güven, hem de itibar kaybıyla karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Siyasilerin ellerine mikrofonu aldıklarında her şeyi yapacakları yönünde söylemlerde bulunduğunu dile getiren Bengihan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının Postacılar Günü'nde yaptığı konuşmada söylediklerini eleştirdi. Tamamen tribünlere oynayan, tamamen siyasi olarak oy toplamaya uğraşan bir bakanla karşı karşıya olduklarını kaydeden Bengihan, Sivil Havacılık Dairesi ve Ercan’da bakandan kaynaklanan sıkıntılar olduğunu savundu.

Karayolları Dairesi'nin evlere şenlik olduğunu söyleyen Bengihan, kaderine terkedilen Posta Dairesi'nde tuvalet olmadığından birçok şubede personelin izin alarak başka dairelerde tuvalete gittiğini belirtti.

Sorunların çözümüne ilişkin 2024'te sundukları taleplerle ilgili bir tek adım atılmadığını dile getiren Bengihan, ilgili bakanın belli bir zemine hizmet etmeye çalıştığını savundu. Bengihan, "Memleketi için gaile çeken bu memleketin güzel insanlarını, toplumu ayrıştıracak açıklamalar yapmaktan geri kalmıyor.. Ayıp ediyor” dedi.

Tuvalet ihtiyacını çözemeyenlerin memleket sorunlarını nasıl çözeceğini soran Bengihan, Posta Dairesi Yasası'nın 1984 yılında yani 41 yıl önce yürürlüğe girdiğini dile getirdi. Bengihan, “5 yıldır koltukta oturanlar 41 yıldır güncellenmeyen teşkilat yasasını yapmadılar.” dedi.

Bengihan ayrıca Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının KAMUSEN başkanına sosyal medya üzerinden söylediği sözleri eleştirerek, büyük ayıp olarak nitelediği sözleri aynen kendisine iade ettiğini belirtti.

-Serdaroğlu

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, hükümet edenlerin istihdam politikalarını değiştirmeleri gerektiğini söyleyerek, “Hükümet yetkilileri adama göre iş yaptıkları sürece her zaman personel eksikliği olacak. Her zaman problem olacak.” dedi.

Geçen yıl içerisinde işe alımlar yapılmasına rağmen bugün personel eksikliği için grev yapıldığına işaret eden Serdaroğlu, “Nerededir bu insanlar.” sorusunu sordu.

Hükümet yetkililerinin devlet işleri ile din işlerini karıştırdığını dile getiren Serdaroğlu, “Din ayrı bir olay, devlet işleri ise ayrı bir olaydır. Herkes dinini kendi içinde yaşar.” dedi.

Yetkililerin gündemi değiştirerek, asıl yapmaları gerekenleri yapmadıklarını söyleyen Serdaroğlu, çalışan ve toplumun hizmet alabilmesini sağlamak yerine böyle işlerle uğraşıldığını savundu.

Serdaroğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının artık hiçbir şeyi yapabileceğine inanmadığını söyledi.