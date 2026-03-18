T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nın KKTC’deki bayram tatilini ve arife günü dahil haftanın ilk gününü de kapsayan 19 Mart 2026 ile 23 Mart 2026 tarihleri arasındaki 5 günlük sürede 289 geliş ve 292 de giden uçağa ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

Ercan Havalimanı’nın Ramazan Bayramı boyunca oldukça yoğun saatler yaşayacağını dikkate alan T&T Havalimanı İşletmeciliği, yolcuların uçuşlarını güvenli ve rahat gerçekleştirebilmeleri için sektör ile birlikte tüm önlemleri aldığını açıkladı.

En yoğun gün 22 Mart’ta 135 uçağa hizmet verilecek

Havalimanında en fazla yoğunluk bayramın son günü olan 22 Mart Pazar günü yaşanacak. Pazar günü Ercan Havalimanı 68 geliş ve 67 de dönüş olmak üzere 135 uçağa hizmet verecek.

Arife günü olan 19 Mart’ta 112, 20 Mart’ta 119, 21 Mart’ta 110, 22 Mart’ta 135 ve haftanın ilk günü olan 23 Mart Pazartesi ise 105 uçak iniş ve kalkış yapacak.

Özçelik: Bayram boyunca tüm önlemlerimizi aldık

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ercan Havalimanı’nda tüm hazırlıkların tamamlandığı açıklandı.

Özçelik, bayram süresince artacak yolcu yoğunluğuna karşı gerekli tüm önlemlerin alındığı belirterek, ek personel görevlendirmesi yapıldığını, uçuş trafiğinde yaşanabilecek yoğunluklara karşı hava yolu şirketleriyle koordinasyonun artırıldığı vurguladı. Bayram boyunca hizmetlerin aksamadan sürdürüleceği ve yolcuların konforlu bir seyahat deneyimi yaşayabilmesi için tüm hazırlıkların titizlikle tamamlandığını da ifade eden Özçelik şöyle devam eti:

“Ramazan Bayramı boyunca Sivil Havacılık Dairesi, Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, AJet Hava Yolları, Freebird Hava Yolları, İstanbul Handling, polis, muhaceret, sağlık, Gümrük Dairesi ve Değirmenlik Belediyesi ile koordinasyonun yapılarak gerekli tedbirleri aldık.

Bu vesile ile tüm halkımıza sevdikleriyle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim. Ramazan Bayramınız mübarek olsun” dedi.