Polis, 14.03.2026 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Lefkoşa’da Filiz Sokak üzerinde Lefkoşa polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi devriyede bulunduğu esnada şüpheli hareketler sergileyen zanlının üzerinde yapılan aramada ceketinin sağ cebinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini söyledi. Polis, akabinde zanlının tasarrufunda bulunan LY465 plakalı araç içerisinde yapılan aramada aracın sağ şoför kapısının kol kısmında 3 adet içilmeye hazır vaziyette tahmini ağırlığı 1 gram olan tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve beklenen analiz sonucu olduğunu belirterek, 5 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.