Girne’de gerçekleştirilen ‘Tetkik’ operasyonunda tutuklanan M.A.Ö, L.Ö. ve 67 yaşındaki B.T. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Ahmet Bayram, 10 Mayıs 2023 tarihinde, zanlı M.A.Ö’nün Girne’de bulunan ikametgahında arama yapılacağı esnada, evde bulunan zanlı B.T’ye evde veya tasarrufunda kanunsuz herhangi bir şey olup olmadığının sorulması üzerine, zanlının, “karşıdaki siyah poşette uyuşturucu var” dedikten sonra tasarrufunda bulundurduğu tabancayı polislere doğrultarak “kimse kıpırdamasın hepinizi vururum, benim kaybedecek hiçbir şeyim yok” dediğini, polislerin makul güç kullanarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı esnada ise tetiğe basarak polisleri öldürmeye teşebbüs ettiğini açıkladı.

Zanlının makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiğini anlatan polis, evde yapılan arama sonucu, 506 gram hintkeneviri (skunk), 6 gram kokain ve 1 gram eroin olmak üzere toplam 513 gram uyuşturucu madde ile 23 adet canlı mermi, ayrıca 25 bin 285 TL, 250 Dolar 360 Sterlin ve 325 Euro bulunduğunu bildirdi.

İkametgah içerisinde bulunan M.A.Ö. ile L.Ö’nün de tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.